En Moselle : Un gynécologue messin soupçonné d'attouchements sur ses patientes

METZ – Un praticien installé dans l'agglomération messine a été placé en garde à vue la semaine dernière et mis en examen vendredi, après la plainte de plusieurs patientes.

Un gynécologue messin a été placé en garde à vue la semaine dernière et mis en examen vendredi soir, après la plainte de plusieurs patientes, indiquent nos confrères du Républicain Lorrain. Le praticien, qui a reçu en janvier 2022 un avertissement de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins du Grand Est pour des «palpations mammaires peu académiques», fait l'objet de huit plaintes pénales. Six d'entre elles sont qualifiées d'agressions sexuelles. Elles auraient été commises entre 2014 et 2021.