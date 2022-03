Consommation au Luxembourg – «Un habit est acheté comme un gâteau, pour se consoler»

«L’essentiel»: À quoi ressemble notre consommation vestimentaire?

Katia Vladimirova, Senior Research Associate à l’Université de Genève: la fast fashion a généré de la dépendance: j’ai eu une mauvaise journée, je vais m’acheter un habit pour me consoler car c’est aussi bon marché qu’un café et un morceau de gâteau. Je m’en débarrasse assez vite - pas en le jetant à la poubelle, je me sentirais coupable - mais en le donnant à une ONG. Ça part d’une bonne intention, mais on est arrivé à un point où les ONG sont saturées.

Que puis-je faire?

Acheter en seconde main, échanger avec des amis, louer pour un événement spécial. Se lancer dans un défi: Projet 333, KonMari… Cela consiste à se créer une garde-robe capsule avec moins d’habits, mais de qualité et qu’on porte. Et bien sûr, on peut mettre plus d’argent pour des pièces éthiques et écolo. La fast fashion nous a donné une idée fausse du prix réel d’un vêtement.