Un haltérophile hongrois se retourne le coude

Janos Baranyai, haltérophile dans la catégorie des 77 kg a été victime d'une grave blessure lors du tournoi olympique mercredi à Pékin.

À sa troisième tentative à l'arraché, Baranyai a pris la barre de 148 kg et son bras droit s'est plié dans le mauvais sens, avant que la barre ne tombe sur lui.

Le Hongrois de 24 ans s'est mis à crier et pleurer de douleur et les médecins se sont rués sur lui. "Il a été emmené à l'hôpital", a indiqué le responsable technique de la Fédération internationale d'haltérophilie, Rock Huh, sans plus de précisions.