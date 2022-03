Plat tendance : Un hamburger à la sauterelle, ça vous dit?

Les plus aventureux gourmets de Washington ont pu se régaler mercredi dans un très chic restaurant à deux pas de la Maison-Blanche, pour la bonne cause.

Les insectes «sont le futur» pour nourrir le monde, ajoute Randolph Carter, l'un des responsables d'Ehrlich, «produire un kilogramme de cette nourriture gaspille dix fois moins d'énergie que produire un steak». Mary Than et Deth Khaiaphone, la quarantaine, sont venues en connaisseuses. Elles sont laotiennes et Mary Than gère un restaurant. «Nous avons l'habitude de mettre des insectes dans notre nourriture», disent-elles, avant de se régaler d'une assiette de vers et de sauterelles frites. «C'est délicieux, nutritif, sain et ce n'est pas de la nourriture industrielle», s'amuse Deth.