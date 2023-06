Un haut responsable vosgien condamné pour ivresse au volant

Le président du conseil départemental des Vosges, François Vannson (LR), a été condamné vendredi à 2 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, a-t-on appris auprès de son avocat. M. Vannson avait été arrêté par la gendarmerie fin octobre 2022 alors qu'il roulait sur une nationale près d'Epinal et contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme/litre de sang.