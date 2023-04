Au Mali : Un hélico de l’armée s’écrase dans un quartier résidentiel

Un hélicoptère des forces armées maliennes qui revenait d’une mission anti-jihadiste s’est écrasé samedi dans un quartier résidentiel de la capitale Bamako, ont annoncé l’Etat-major général des armées et une source militaire. Le crash s’est produit après une embuscade qui a visé samedi une mission de ravitaillement de l’armée malienne dans le nord du pays.

«Aux environs de 13h10, un hélicoptère d’attaque des forces armées maliennes, de retour d’une mission opérationnelle, s’est écrasé dans un quartier résidentiel de Bamako», a indiqué l’Etat-major dans un communiqué. «Les dispositions sont en cours pour évaluer la situation, porter assistance aux éventuelles victimes et minimiser les éventuels dommages additionnels», ajoute-t-il, sans plus de précision.

«Tombée dans une embuscade»

La semaine dernière, une délégation officielle malienne était tombée dans une embuscade près de la localité de Nara, dans une région en proie aux attaques jihadistes. L’attaque, revendiquée vendredi par un groupe jihadiste affilié à Al-Qaïda, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim selon l’acronyme arabe), a coûté la vie au chef de cabinet du colonel Assimi Goïta, président de la transition dominée par les militaires au Mali, et à au moins deux autres personnes. Le Mali est en proie à la propagation jihadiste et aux violences de toutes sortes depuis le déclenchement de rébellions dans le nord du pays en 2012.