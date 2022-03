Aux Etats-Unis – Un hélico s’écrase parmi les baigneurs à Miami

Aux États-Unis : Un hélico s’écrase parmi les baigneurs à Miami

Un Robinson R44 s’est écrasé, samedi, sur une plage du quartier de South Beach, à Miami (Floride). Trois passagers se trouvaient à bord de l’appareil.

Un hélicoptère Robinson R44 s’est écrasé, samedi, sur une plage du quartier de South Beach, à Miami (Floride). Trois passagers se trouvaient à bord de l’appareil, deux ont été blessés et ont dû être hospitalisés. Leur état est stable, a fait savoir la police. La scène a été filmée, on distingue clairement, alors que la plage est bondée et que de nombreuses personnes sont dans l'eau, l'hélicoptère vaciller avant de terminer dans la mer, à proximité de la plage.