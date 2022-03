Autoroutes françaises : Un hélicoptère pour aider à chasser les sangliers

METZ – Les autorités de Moselle mobilisent des moyens aériens, dimanche, pour mieux lutter contre la prolifération de sangliers, dans une zone frontalière du Luxembourg.

Le département de la Moselle veut lutter contre les sangliers. Pour ce faire, une surveillance par hélicoptère a lieu ce dimanche au-dessus des autoroutes A31 et A4, indiquent nos confrères du Républicain Lorrain. L’idée est de localiser le plus précisément possible les animaux, grâce aux repérages aériens.