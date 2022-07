En Grèce : Un hélicoptère s'écrase en luttant contre un feu de forêt

Trois patrouilleurs des garde-côtes et deux autres bateaux sont engagés dans l'opération de sauvetage, selon les garde-côtes de cette île située dans le nord-est de la mer Egée. Le feu de forêt s'est déclenché à Samos vers 14h (11h GMT) et trois hélicoptères et cinq avions épaulés par une cinquantaine de pompiers ont commencé à lutter contre les flammes. Des vents forts de plus de 7 sur l'échelle de Beaufort (qui comporte treize degrés) soufflent dans la région tandis que la température a atteint mercredi près de 30 degrés Celsius en Grèce.