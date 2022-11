Drame en France : Un Russe et un Français tués dans un crash d'helicoptère

Un homme d'affaires russe et son pilote français sont morts dans un accident d'hélicoptère, vendredi, à Villefranche-sur-Mer. L’appareil assurait la liaison entre Lausanne et Monaco, selon les autorités françaises.

Deux hommes, un Russe et un Français, sont morts vendredi dans le crash d’un hélicoptère civil dans le sud-est de la France, en assurant la liaison entre Lausanne et Monaco, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture. «L’accident a eu lieu aux environs de 14 heures sur la commune de Villefranche-sur-Mer, à la limite avec celle d’Èze», a indiqué un représentant de la préfecture des Alpes-Maritimes.