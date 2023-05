Un hippopotame heurte un bateau, un enfant est mort et 23 passagers disparus

Un bébé est mort et 23 autres personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau entré en collision avec un hippopotame sur une rivière dans le sud du Malawi, a annoncé mardi la police locale. Le canoë transportait 37 personnes d'une rive à l'autre de la rivière Shire lorsqu'il a chaviré lundi matin, a précisé une porte-parole de la police du district de Nsanje, Agnes Zalakoma.

Treize personnes ont été sauvés des flots impétueux par des habitants, et 23 restaient portées disparues mardi, a-t-elle ajouté. Les secours ont également retrouvé le corps sans vie d'un bébé d'un an noyé dans le naufrage, a-t-elle précisé, ajoutant que les recherches des disparus se poursuivaient. La rivière Shire est la plus grande du Malawi.