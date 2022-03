«Jojo Rabbit» : Un Hitler grotesque pour une comédie audacieuse

Taika Waititi se lance dans un pari insolite en mettant en scène un garçon de dix ans et son ami imaginaire, Hitler.

Un réalisateur néo-zélandais d'origine juive et maorie dans le rôle d'Adolf Hitler pour une comédie dans l'Allemagne nazie. C'est l'énoncé absurde que propose Taika Waititi avec «Jojo Rabbit». «J'avais le sentiment que si ma carrière devait se terminer, et que tout devait se casser la figure, ça devait être avec celui-ci», confie le réalisateur de «Thor: Ragnarok», dont le film a remporté le prix du public au Festival de Toronto et est nommé six fois aux Oscars.