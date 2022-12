Contenu sponsorisé : Un hiver magique à Knokke-Heist

La période hivernale n’empêche pas notre ville côtière de regorger d’animations. À la fin de l’année, les rues et les édifices revêtent leurs illuminations festives et de nombreuses activités sont proposées aux petits comme aux grands. La combinaison idéale pour un week-end de shopping de Noël!

Acceuillante patinoire couverte

Plaisir de glisse garanti pour toute la famille à la patinoire de Knokke-Heist, mais pas seulement ! N’hésitez pas à aller y faire un tour pour manger un bout et prendre un verre. Les plus jeunes pourront également profiter d’une petite fête foraine.

Promenade enchantée sur le thème de Rudolphe

La promenade enchantée de 2 km est destinée aux enfants de quatre à dix ans. Venez chercher votre carnet d’activités gratuit à l’office du tourisme de Knokke (Zeedijk 660) et démarrez sans plus attendre.

Achats de Noël dans une atmosphère magique

Pendant les fêtes de fin d’année, les rues commerçantes revêtent leurs illuminations festives et féériques, et de nombreuses activités sont proposées aux petits comme aux grands. La combinaison idéale pour un week-end de shopping de Noël ! Grâce à son offre de boutiques, Knokke-Heist est un haut lieu de la mode. Vous y trouverez les marques les plus prestigieuses, sans oublier que les magasins sont toujours ouverts les dimanches et jours fériés.