Météo : Un hiver rigoureux, l’allié espéré par Moscou face aux Européens

Difficultés à venir?

Si cela se reproduit, dans le contexte de raréfaction du gaz russe, qui représente une part non négligeable de l’approvisionnement énergétique de certains pays européens, cela pourrait causer d’importantes difficultés avec pour possible conséquence d’émousser la détermination de l’UE à soutenir l’Ukraine.

«L’énergie est une arme à un coup et elle vient juste de tirer», déclare à l’AFP Eliot A. Cohen, historien de la guerre et expert en sécurité au Center for Strategic and International Studies de l’université américaine Johns-Hopkins.