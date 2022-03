Banco Espirito Santo : Un holding luxembourgeois de BES insolvable

LUXEMBOURG - Le holding Rioforte, basé au Luxembourg, qui appartient au groupe portugais Espirito Santo, a échoué à rembourser une dette de 847 millions d'euros à Portugal Telecom.

Rioforte, qui ne peut plus payer ses dettes et appartient à BES, est un signe inquiétant de la situation financière du groupe Espirito Santo.

Rioforte s'apprête à demander «dans les prochains jours» à être mise en redressement judiciaire, signe des difficultés croissantes du principal actionnaire de la banque BES, avait appris l'AFP mardi, de source proche du dossier. Portugal Telecom a dénoncé dans un communiqué «le non remboursement de la part de Rioforte, une société du groupe Espirito Santo, des 847 millions d'euros déjà arrivés à échéance sur une dette totale de 897 millions d'euros en titres souscrits par le groupe PT». Portugal Telecom «usera contre Rioforte, et toutes les parties qui lui sont associées, de tous les moyens légaux à sa disposition afin d'obtenir le remboursement de la dette de Rioforte», a prévenu l'opérateur.

Cette affaire, qui pesait depuis plusieurs semaines sur la fusion en cours entre Portugal Telecom et l'opérateur brésilien Oi, a amené les deux parties à signer mercredi un nouvel accord sur les termes de leur union, a précisé PT dans son communiqué. La part de Portugal Telecom dans la nouvelle entité s'est ainsi vu réduite à 25,6%, alors qu'elle avait d'abord été fixée à 38%. Les difficultés du groupe Espirito Santo ont éclaté au grand jour avec la découverte d'irrégularités comptables au sein de la holding de tête Espirito Santo International (ESI) qui a précipité le départ du patron historique de la banque BES, Ricardo Salgado, remplacé lundi par l'économiste réputé Vitor Bento.

La holding Rioforte, basée au Luxembourg, devrait désormais présenter un plan de restructuration au tribunal de commerce de Luxembourg censé lui permettre de vendre des actifs et lever des fonds, à l'abri des demandes de ses créanciers. Cette société possède 49% du capital de Espirito Santo Financial Group (ESFG), à son tour premier actionnaire de la BES avec une participation de 20,1%, aux côtés de la banque française Crédit agricole (14,6%). Le titre de la BES a poursuivi mardi sa descente aux enfers à la Bourse de Lisbonne en plongeant à la clôture de 14,61% à 0,38 euro, un nouveau plus bas historique.