Du Luxembourg en Iran: Un hommage de plusieurs milliers de photos à Luxembourg

Depuis une semaine, l'œuvre fait le tour du monde. Via les réseaux sociaux, elle a même été vue jusqu'en Iran. Il faut dire que le poster collé devant une vitrine en travaux entre la rue du Fossé et la Grand-Rue, au cœur de Luxembourg-Ville, ne passe pas inaperçu. La mosaïque représente Mahsa Amini, assassinée en Iran car elle portait mal le voile.

Avant d'ajouter: «Mes mosaïques sont liées à des moments d'actualité où l'humanité doit faire preuve de résilience. Celle-ci a été créée exclusivement avec des milliers de photos de femmes que j'ai prises dans le monde entier. C'est une œuvre qui a été réalisée pour donner de la force au peuple iranien, immortaliser cette jeune femme, tenter de donner un sens à sa mort insensée, donner du sens à nos vies et nous faire réfléchir sur la place de la femme dans la société et le prix de la liberté». Le poster fait environ 2,40 m de haut et de large.

«Le combat contre les ténèbres n'est jamais terminé»

«Ta vie et en particulier ta mort étaient une étincelle à partir de laquelle de nombreux Iraniens se sont élevés contre l'oppression et ont cru et espéré en un avenir meilleur (...) J'espère pouvoir venir un jour en Iran et mettre cette affiche dans les rues de Téhéran. Le combat contre les ténèbres n'est jamais terminé», conclut l'artiste.