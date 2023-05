Au Luxembourg: Un homme arrêté après l'incendie à Grundhof

«Dès le début de l'enquête (…) des éléments laissant présumer un incendie volontaire sont apparus», écrit ce vendredi le parquet de Diekirch. Mercredi , un ancien hôtel transformé en immeuble d'habitation avait pris feu. Un incendie spectaculaire, après lequel trois personnes avaient été hospitalisées. Une victime s'était même retrouvée coincée au troisième étage et les pompiers l'avaient secourue à l'aide d'échelles.

Après le sinistre et l'enquête de la police judiciaire, «un suspect a pu rapidement être identifié», reprend le parquet. L'homme de 41 ans a été arrêté et présenté vendredi matin au juge d'instruction de Diekirch. Le pyromane présumé a été inculpé pour incendie volontaire et placé en détention préventive à Sanem après son interrogatoire.