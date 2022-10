Drame au Pakistan : Un homme attaque un bus scolaire, le chauffeur tué, un élève blessé

Un chauffeur a été tué et un élève grièvement blessé lundi dans l'attaque d'un bus scolaire dans le district de Swat, dans le nord du Pakistan, selon la police.

Un chauffeur a été tué et un élève grièvement blessé lundi dans l'attaque d'un bus scolaire dans le district de Swat, dans le nord du Pakistan, selon la police. «L'agresseur a réussi à fuir et des opérations de recherche ont été lancées», a expliqué l'officier de police Ali Badshah. Il a précisé que l'élève blessé avait entre 10 et 11 ans. Les habitants de la ville de Mingora, où l'attaque s'est déroulée, craignent qu'elle ait été perpétrée par les talibans pakistanais, même si ces derniers ont nié toute responsabilité.