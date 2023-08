Un homme blessé à l'arme blanche devant le British Museum

Un homme a été blessé à l'arme blanche à l'entrée du British Museum de Londres mardi et son agresseur arrêté, a indiqué la police, qui exclut la piste terroriste. Selon plusieurs médias britanniques, le musée, dont les collections comptent notamment la pierre de Rosette ou des marbres du Parthénon et est l'une des attractions les plus visitées de la capitale britannique, a été évacué.