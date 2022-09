Aux Etats-Unis : Un homme blessé dans l’explosion d’un colis dans une université à Boston

Selon la chaîne locale NBC Boston, le blessé est un salarié de l’établissement et une note écrite, dont la police n’a pas précisé la teneur, se trouvait jointe au colis piégé. A Boston, le souvenir de l’attentat qui avait visé le marathon en 2013 reste vif. Une double explosion avait fait trois morts et plus de 250 blessés.