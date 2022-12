En Moselle: Un homme blessé par balles à Fameck

Une fusillade s'est déroulée mardi soir à Fameck vers 22h, avenue Mermoz, relatent nos confrères du Républicain Lorrain. Des riverains ont entendu plusieurs détonations et ont immédiatement alerté les secours et la gendarmerie. Sur place, les forces de de l'ordre et les secouristes ont retrouvé un homme à terre, blessé par balles. La victime serait domiciliée dans le quartier, selon les informations recueillies par le quotidien régional.