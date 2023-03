Au Luxembourg : Un homme de 18 ans introuvable depuis dix jours

Bsratawi Nega Sertsu est de corpulence élancée, mesure environ 1,70 à 1,80 mètre et a les cheveux noirs courts. Il parle le tigrinya (parlé en Éthiopie et en Érythrée) et un peu d'anglais approximatif. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige et une veste noire.