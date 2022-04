A Londres : Un homme de 28 ans suspecté d'avoir tué quatre membres d'une même famille

Un homme âgé de 28 ans a été inculpé, jeudi, pour le meurtre de quatre personnes dans le Sud-Ouest de Londres et doit être présenté dans la journée à la justice, a annoncé Scotland Yard.

Un homme âgé de 28 ans a été inculpé, jeudi, pour le meurtre de quatre personnes dans le Sud-Ouest de Londres et doit être présenté dans la journée à la justice, a annoncé Scotland Yard. Le suspect, Joshua Jacques, est soupçonné du meurtre de quatre personnes d'une même famille: Dolet Hill, 64 ans, et son compagnon Denton Burke, 58 ans, Tanysha Ofori-Akuffo, 45, fille de Dolet Hill, et Samantha Drummonds, 27, fille de Mme Ofori-Akuffo.