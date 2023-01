Aux États-Unis : Un homme de 45 ans dépense une fortune pour rajeunir son corps

Bryan Johnson, un riche entrepreneur américain, dépense près de 2 millions de dollars par an pour qu'une équipe d'experts surveille et mène des expériences sur son corps. Objectif: retrouver un âge biologique de 18 ans.

Un riche entrepreneur américain de 45 ans tente d'inverser le processus de vieillissement, rapporte Bloomberg. Bryan Johnson dépense près de 2 millions de dollars par an pour qu'une équipe d'experts surveille et mène des expériences sur son corps. Objectif: retrouver un âge biologique de 18 ans. Il espère ainsi découvrir les secrets de la longévité et de la jeunesse en devenant un «cobaye» humain.

La journée du développeur de logiciels comprend le suivi d'un régime végétalien strict à calories contrôlées, un programme d'exercices, l'application de sept crèmes quotidiennes pour prévenir les dommages causés par le soleil, ainsi que des peelings (opération esthétique qui consiste à faire desquamer l'épiderme du visage pour en atténuer les défauts, les rides) hebdomadaires et une thérapie au laser. Il subit aussi des mesures corporelles et des analyses de sang. Mais cela ne s'arrête pas là. Chaque mois, il subit également des dizaines de procédures médicales, certaines assez extrêmes et douloureuses, puis mesure leurs résultats avec des tests sanguins supplémentaires, des IRM, des échographies et des coloscopies.

Bryan Johnson a raconté certaines des routines les plus excentriques qu'il suit pour tenir un compte rendu méticuleux des performances de son corps. Il a pris 33 537 photos de ses intestins, découvert que ses cils sont plus courts que la moyenne et sondé l'épaisseur de son artère carotide. Il fait exploser son plancher pelvien avec des impulsions électromagnétiques pour améliorer le tonus musculaire dans les endroits difficiles d'accès et possède un appareil qui compte le nombre de ses érections nocturnes.

Selon Bryan Johnson, ses efforts anti-âge fonctionnent. Des tests médicaux ont en effet révélé qu’il a aujourd’hui le cœur d’un homme de 37 ans et la capacité pulmonaire d’un jeune de 18 ans.