Villerupt «sous le choc» après la mort d'un homme par arme blanche

Un fait divers tragique a eu lieu ce vendredi matin, rue Victor-Hugo, à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), tout près du Luxembourg, au cœur d'une ancienne cité ouvrière d'apparence tranquille. Deux hommes se sont battus vers 6h du matin, alors qu'ils allaient se rendre à leur travail, et l'un d'entre eux a reçu plusieurs coups de couteau. Il est décédé sur place, selon les informations de L'essentiel.

La victime avait 45 ans, était de nationalité portugaise et d'origine bissau-guinéenne. Elle était mariée et avait une petite fille, âgée d'environ cinq ans. Elle travaillait pour une société d'intérim d'Esch-sur-Alzette. Elle vivait depuis quelques mois avec l'agresseur présumé en colocation, au 47, rue Victor-Hugo. Selon un voisin, interrogé par L'essentiel, les deux hommes s'étaient déjà querellés il y a quelques semaines et le propriétaire du logement avait dû intervenir pour ramener le calme.