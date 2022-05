En Bolivie : Un homme de 52 ans était inscrit comme étudiant depuis 33 ans

Le chef d'un syndicat d'étudiants de Bolivie a passé 33 ans à étudier dans diverses filières sans jamais décrocher de diplôme! Il est poursuivi au pénal.

Le chef d'un syndicat d'étudiants de Bolivie est poursuivi au pénal, accusé d'avoir transformé sa fonction de représentativité «en commerce» après avoir passé 33 ans à étudier dans diverses filières sans jamais décrocher de diplôme, a indiqué jeudi un député. Max Mendoza, président de la Confédération universitaire bolivienne (CUB) âgé de 52 ans et étudiant dans un établissement public gratuit depuis 1989, est apparu sur le devant de la scène lorsqu'un mouvement de foule pendant un rassemblement étudiant début mai a fait quatre morts et 70 blessés.

«Nous poursuivons pénalement» M. Mendoza pour avoir fait un «commerce» de sa fonction, a annoncé le député pro-gouvernemental Hector Arce, au cours d'une conférence de presse. M. Mendoza «a 52 ans, il étudie depuis 33 ans à l'université, il a échoué à plus de 200 matières, il a obtenu zéro à plus d'une centaine de matières (et) il reçoit un salaire de 21 860 bolivianos (quelque 3 150 dollars) par mois», a relevé M. Arce. En Bolivie, «être dirigeant universitaire, c'est un commerce. Pourquoi étudier (et être reçu aux examens) s'il y a tant de bénéfices?», a-t-il fait valoir.