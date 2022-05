Au Luxembourg : Un homme disparu retrouvé mort dans une grange

SOS détresse : tous les jours de 11h à 23h, le vendredi et samedi aussi jusqu’à 3h. En français, luxembourgeois et allemand au 45 45 45 ou 454545.lu .

Kanner-Jugendtelefon : le lundi, mercredi et vendredi de 17h à 22h, le mardi et jeudi, de 14h à 22h et le samedi de 14h à 20h au 116 111 ou www.kjt.lu