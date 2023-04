En France: Un homme entre dans un commissariat et ressort en uniforme et armé

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie après l'intrusion d'un homme dans un commissariat de Nice, qui en est ressorti vêtu d'un uniforme de policier et armé d'un revolver, a indiqué vendredi la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Un an de prison dont six mois avec sursis

Après avoir arpenté une partie des locaux, l'intrus est ressorti sans être inquiété, avec un uniforme de policier, un gilet pare-balles ainsi qu'une arme --un revolver de collection-- et deux chargeurs contenant des cartouches de calibre 9 mm, celui utilisé par les policiers. «Le revolver date du XIXe siècle», a précisé M. Pizzini. «Il était encore en état de marche mais n'avait pas de munitions. Il avait été rapporté dans le cadre d'une opération de remise d'armes par des particuliers».

Le jeune homme, dépressif, venu se livrer à la police dès le lendemain, a été jugé en comparution immédiate mercredi et condamné à un an de prison dont six mois avec sursis, la partie ferme de la peine étant à effectuer sous bracelet électronique. «Le directeur général de la police nationale a saisi l'IGPN. Les personnes en fonction à l'accueil de la caserne vont être entendues par la police des polices qui décidera des suites à donner», a précisé M. Pizzini à l'AFP.&