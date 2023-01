Drame à la Jeunesse Esch : Un homme inculpé pour meurtre et incarcéré

Selon les éléments communiqués par la justice, un homme armé de deux couteaux avait agressé verbalement et tenté d’agresser physiquement plusieurs joueurs et entraîneurs, vendredi soir, avant un entraînement de la catégorie «minimes» de la Jeunesse Esch.

L'homme menaçant avait ensuite été poursuivi et rapidement maîtrisé. Selon le parquet, «ce dernier ne présentait plus aucun danger». Mais c'est à ce moment que l'«une des personnes ayant maîtrisé l’agresseur s'est alors emparée d'un des couteaux et a porté plusieurs coups à l'agresseur initial et lui a également administré des coups avec une pierre» développe le parquet de Luxembourg.