Guadeloupe : Un homme meurt emporté avec sa maison par les flots

La tempête Fiona, ici à droite sur une image satellite, a fait une première victime dans la région de Basse-Terre, «l’aile» gauche du papillon que forme l’île de Guadeloupe, dont on voit ci-dessus les contours.

Un homme est mort en Guadeloupe emporté avec sa maison par les flots d’une rivière en crue, lors du passage de la tempête tropicale Fiona dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi la préfecture, confirmant une information des médias locaux. «La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à Basse-Terre et son occupant», a précisé le préfet de la région Guadeloupe dans un communiqué publié peu après 8h30, heure locale (14h30 heure au Luxembourg). La victime a été «retrouvée décédée», selon les autorités.

Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s’est formée jeudi au centre de l’océan, «a traversé l’archipel guadeloupéen la nuit dernière (de vendredi à samedi), elle est à présent en mer des Caraïbes et se dirige vers le sud de Porto Rico», au nord-ouest de la Guadeloupe, a précisé Météo-France à 12h (heure de Luxembourg).

La tempête a occasionné de très fortes précipitations sur l’archipel des Petites Antilles. Selon la préfecture, le sud de la Basse-Terre a été particulièrement touché par le phénomène: «Les rivières ont débordé à Baillif, Basse-Terre et Vieux-Habitants et ont entraîné des évacuations et des mises à l’abri dans les équipements communaux pour une cinquantaine de personnes», a-t-elle indiqué dans son communiqué.