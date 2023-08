Dans les douches pour dames: Un homme nu se masturbe devant une mère et ses filles aux thermes de Merzig

Un homme a sexuellement harcelé une mère et ses deux filles, lundi, dans un centre de natation et de cure thermale de Merzig, a indiqué ce mardi la police sarroise. L'homme de 27 ans s'est approché nu, à plusieurs reprises, de la femme et de ses filles de 15 et 12 ans dans les douches pour dame de l'espace thermal «Das Bad».