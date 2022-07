Incendie en Espagne : Un homme presque «avalé» par les flammes

Un entrepreneur a tout fait pour tenter de sauver sa ville menacée par un gigantesque brasier. Il a été gravement brûlé.

En France et en Espagne, les images sont effrayantes. Dans une séquence publiée par l'agence Reuters, on peut voir un homme se battre contre les flammes, près de Valladolid. Angel Martin Arjona, la cinquantaine, propriétaire d’une entreprise d’équipement de construction, avait décidé de creuser une tranchée pour freiner la propagation du feu.

Sauf que les vents sont redoutables et ont tourné, le menaçant directement. L'homme a été alors contraint de quitter rapidement son engin et d'entamer une course effrénée pour tenter d'échapper à la fournaise. Gravement brûlé, il a reçu les premiers soins sur place avant d'être héliporté dans un service spécialisé à Valladolid. «Il est dans état très grave mais est conscient», a confié un ami.

Angel Martin Arjona s'est sans doute senti démuni, comme beaucoup d'habitants de la province espagnole de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne. Tout ce qui avait été épargné en juin est en train de brûler. Un mois à peine après un gigantesque incendie, la province affronte à nouveau les flammes face auxquelles ses habitants se sentent impuissants.

«On aurait pu éviter tout ça...»

La colonne de fumée se voit à trente kilomètres à la ronde et se confond avec les nuages. Le ciel est d'une couleur irréelle. L'horizon est bouché et l'odeur, celle du brûlé. Antonio Puga pleure en observant le paysage désolé, «désespéré et impuissant» face aux flammes dans son petit village de Pumarejo de Tera. «On aurait pu éviter tout ça...», se désole ce sexagénaire.

En face, les flammes dévorent les champs, les font crépiter. Le vent ne cesse de tourner, laissant croire là à un répit tandis qu'ici, il ravive des braises et enflamme des pins qu'on croyait épargnés. L'hélicoptère des pompiers poursuit une demi-heure durant son ballet, de la rivière aux champs, larguant son eau sur des terrains enfumés.

Sous la menace d'un brasier aux multiples foyers qui a déjà consumé des milliers d'hectares, près de 6 000 habitants d'une trentaine de localités de cette zone très rurale ont dû abandonner leurs maisons depuis dimanche. C'est ici, près de Zamora, qu'ont été enregistrés les deux premiers décès de la vague d'incendies qui ravage l'Espagne depuis une semaine: un pompier qui luttait contre les flammes près du village de Losacio et un berger, dont le corps a été retrouvé dans la localité voisine d'Escober de Tabara.

«Les pompiers sont arrivés tard»

En juin, un premier incendie avait déjà fait partir en fumée près de 30 000 hectares dans cette «Sierra de la Culebra», proche du Portugal et connue pour être l'une des plus grandes réserves de loups d'Europe. Soit le feu le plus important en Espagne depuis 2004, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF). S'ils prêtent main forte aux pompiers en portant les tuyaux ou en remplissant d'eau les citernes de leurs tracteurs, les habitants, meurtris par deux incendies en un mois, sont très remontés contre les autorités et les secours.

«Les pompiers sont arrivés tard, les hélicoptères étaient là ce matin, puis ils sont partis à 15h et maintenant, on n'en a plus qu'un», dénonce Antonio Puga, technicien dans l'audiovisuel. «Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont débordés», poursuit Alberto Escade, un technicien de 48 ans, qui se lamente de voir déjà repartir les trois camions rouges. «Ils arrivent et puis ils disent: ''ici, c'est déjà trop tard, c'est perdu''. Ils ont pour consigne de s'occuper des zones habitées».