Soutien au dogecoin : Un homme réclame 258 milliards à Elon Musk

Un investisseur estime avoir perdu de l’argent en misant sur le dogecoin, qu’il décrit comme une «fraude pyramidale», et réclame 258 milliards de dollars à Elon Musk.

Un investisseur ayant perdu de l’argent en pariant sur le dogecoin, une cryptomonnaie à l’origine parodique gonflée notamment par l’intérêt d’Elon Musk, a déposé jeudi une plainte réclamant 258 milliards de dollars (249 milliards de francs) au multi-milliardaire et à ses entreprises Tesla et SpaceX.

«Arnaque»

Depuis qu’Elon Musk a commencé à promouvoir la devise virtuelle cette année-là, les personnes y ayant investi de l’argent ont perdu environ 86 milliards de dollars (83 milliards de francs), estime-t-il. Il réclame le remboursement de cette somme et le double en dommages, soit 172 milliards (166 milliards de francs).

Créé en 2013, le dogecoin était une réponse ironique aux deux phénomènes internet de l’année: les cryptomonnaies, qui se multipliaient dans le sillage du bitcoin, et les montages d’une photo de chien de race Shiba Inu très reprise sur internet. Le prix du dogecoin a évolué à moins d’un cent pendant la majorité de son histoire.

Mais dopé par une certaine frénésie d’achats autour de valeurs improbables début 2021 ainsi que par les multiples messages louangeurs d’Elon Musk sur Twitter, le dogecoin s’est envolé jusqu’à plus de 70 cents en mai 2021. Avant de commencer à reculer peu après la diffusion d’une émission satirique dans laquelle Elon Musk a qualifié dans un sketch la devise virtuelle «d’arnaque». Il évoluait jeudi à moins de 6 cents.

Fraude pyramidale

Keith Johnson estime qu’Elon Musk a «gonflé le prix, la capitalisation et les volumes d’échanges» de la cryptomonnaie en en faisant la publicité. Il retranscrit dans sa plainte les nombreux tweets diffusés sur le compte de l’homme le plus riche au monde, qui compte plus de 98 millions d’abonnés, dont un promettant d’emmener «littéralement un dogecoin sur la Lune».