Un homme retranché dans une poste au Japon avec des otages

Les faits se sont produits alors que la police enquêtait sur un ou des coups de feu entendus dans la même zone plus tôt dans la journée. Deux personnes ont été légèrement blessées lors de cet incident, sans que les causes des blessures ne soient connues. Des images télévisées montraient l’auteur présumé de la prise d’otages à l’intérieur du bureau de poste, portant une veste sombre et une casquette et tenant à la main ce qui semblait être une arme à feu.