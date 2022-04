Antilles françaises : Un homme retrouvé noyé dans sa voiture après de violentes pluies

La situation dans la région de Pointe-à-Pitre, chef-lieu de Guadeloupe, est jugée préoccupante par les autorités après les intempéries qui se sont abattues sur l’île dans la nuit de vendredi à samedi.

La préfecture de région, pour qui la situation reste «préoccupante» à et autour de Pointe-à-Pitre, dénombrait dans un communiqué 61 interventions pour 35 personnes secourues. Cinquante pompiers ont été mobilisés. Les précipitations exceptionnelles qui ont touché Pointe-à-Pitre, les Abymes et le Gosier ont débuté en pleine nuit, à une heure du matin (7h au Luxembourg). «La pluviométrie a dépassé 300 mm, soit un phénomène supérieur à celui enregistré lors du cyclone Maria» en 2017, a souligné la préfecture dans un précédent communiqué.

Ces pluies ont provoqué «une rupture d’approvisionnement en électricité et des difficultés dans la distribution d’eau», mais aussi l’inondation des routes de Pointe-à-Pitre et des éboulements dans les Grands Fonds, dans le centre de la Grande-Terre, indique la même source, qui demande aux Guadeloupéens de ne pas se déplacer dans la région de Pointe-à-Pitre et de ne pas partir en randonnée en montagne. «Les déplacements doivent rester limités sur le reste de la Guadeloupe», demande la même autorité, d’autant que «de nouvelles précipitations sont attendues dans l’après-midi». «La vigilance reste de mise et l’alerte orange est maintenue», dit encore la préfecture.