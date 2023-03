Au Monténégro : Un homme se fait exploser dans un tribunal à Podgorica

Un homme de 39 ans est mort après s'être fait exploser, blessant cinq autres personnes vendredi à l'entrée d'un tribunal de Podgorica, la capitale monténégrine, a annoncé la police. Les raisons de son acte n'étaient pas connues dans l'immédiat. «Il a activé l'engin explosif de grande puissance en entrant dans l'immeuble du tribunal, et il est mort sur le coup. Il y a aussi cinq personnes blessées qui ont été hospitalisées. Il ne devrait pas s'agir de blessures graves», a déclaré à la presse le chef de la police criminelle monténégrine, Srdjan Korac.

«Ca aurait pu être bien pire»

«Cela fait des années que nous signalons le problème, nous en parlons depuis trois ans (...) Cela s'est heureusement terminé comme ça, mais ça aurait pu être bien pire», a-t-elle déclaré. Le président du Conseil national des barreaux Zdravko Begovic a également mis en garde contre les défaillances de sécurité. «C'est le tribunal le plus fréquenté et n'importe qui peut y entrer sans contrôle. Cela doit sérieusement être pris en compte», a déclaré Me Begovic.