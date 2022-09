Pakistan : Un homme soupçonné d’avoir tué sa femme avec un haltère

Un homme, fils d’un éminent journaliste et soupçonné d’avoir tué avec un haltère sa femme de nationalité pakistano-canadienne, a été arrêté en banlieue d’Islamabad, a-t-on appris samedi de source policière.

«Nous avons informé sa famille»

Shah Nawaz est soupçonné d’avoir tué Sara Inam dans leur ferme située dans un quartier chic, a indiqué un porte-parole de la police. Selon une source policière qui a requis l’anonymat, un haltère aurait été utilisé pour tuer la victime qui avait la double nationalité canadienne et pakistanaise.

«Nous avons informé sa famille et ses parents. Ils devraient être ici bientôt. Je ne peux pas donner plus de détails tant que ses parents ne sont pas arrivés dans le pays», a déclaré à l’AFP un responsable de la police. C’est un «incident déchirant», a dit à la presse Ayaz Amir, le père de l’auteur présumé du crime, journaliste connu et également ancien député.