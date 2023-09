Dénoncé pour avoir photographié sous la jupe d'une fillette en classe

Peine de prison et amende

L'individu photographiait «sous la jupe» d'une petite fille, confirme l'autorité judiciaire selon les faits qui lui sont reprochés. Il a été présenté à un juge d'instruction dès jeudi matin et une enquête est confiée au Service de police judiciaire, en l'occurrence à la section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

En attendant les conclusions, ce jeune homme est considéré comme innocent et a été placé sous contrôle judiciaire. Si les faits sont avérés, il risque de deux mois à un an de prison et une amende de 251 à 15 000 euros, peine aggravée notamment lorsque le coupable abuse de son autorité et que la victime est mineure.