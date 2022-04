France/Grand Est : Un homme traîné sur une centaine de mètres par sa compagne et son amant à Baccarat

BACCARAT – Un homme d'une quarantaine d'années a été renversé dimanche matin à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) par une voiture dans laquelle se trouvaient sa compagne et l'amant de celle-ci.

Le parquet de Nancy a diligenté une enquête après qu'un homme d'une quarantaine d'années a été renversé dimanche matin à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) par une voiture dans laquelle se trouvaient sa compagne et l'amant de celle-ci, a-t-on appris auprès du procureur de la République François Pérain. Cette procédure de flagrance a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et les deux occupants de la voiture ont été placés en garde à vue, la victime, hospitalisée au CHU de Nancy, se trouvant lundi entre la vie et la mort, a-t-il précisé.