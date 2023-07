Pays-Bas: Emprisonné pour avoir vendu des «kits pour se suicider»

Si les Pays-Bas sont devenus en 2002 le premier pays à autoriser l’euthanasie, celle-ci reste strictement encadrée et impose l’intervention d’un médecin. L’homme, identifié comme Alex S., 30 ans, écope d’une peine de 3 ans et demi de prison, dont un an et demi avec sursis. Il a préparé des colis postaux contenant le moyen suicidaire, des lignes directrices pour son utilisation et un anti-vomitif.