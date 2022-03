Vianney : Un homme vole dans sa voiture alors que bébé dort à l'arrière

De retour de plusieurs dates de tournée - il était à la Rockhal jeudi soir - le chanteur français a partagé une expérience qui l'a «bouleversé».

Quand il est sur scène, Vianney est une boule d'énergie et ce n'est pas le public de la Rockhal qui le démentira. «Je suis exténué parce qu'on a fait trois concerts qui étaient bien intenses (...) c'était incroyable et on passe des soirées de dingues et après il me faut des jours pour m'en remettre», commence Vianney dans une vidéo postée lundi.

Le chanteur a tenu à partager une expérience: «Il m'est arrivé un truc dingue et je voulais vous le partager». Et il raconte: «On est sorti en famille, j'étais en voiture et puis je me suis garé dans Paris, il y avait des amis à 10 mètres et je laisse la voiture ouverte parce qu'il y a mon petit bébé qui était en train de dormir».

«Il y a de la lumière chez tout le monde»

Arès avoir discuté, il revient à sa voiture et «il y avait un homme collé à la voiture, qui était un peu étrange, je pense que ça faisait quelques jours qu'il devait galérer dans la rue», rapporte-t-il. «Je lui dis bonjour, je lui demande si tout va bien» «J'ouvre la porte de la voiture et là il vient me voir et il me dit: "Mon frère, je suis désolé, j'ai volé tout ce qu'il y avait dans ta voiture, tiens je te rends tout" et il m'a tout rendu et il m'a demandé pardon».

1 / 17 17.03 Le chanteur français Vianney a offert ce jeudi au public luxembourgeois une bonne dose d'énergie positive. Vincent Lescaut Le juré de «The Voice» saute partout, visiblement ravi d'être là et déroule son répertoire, avec générosité, tendresse et dérision. Vincent Lescaut C'est tout ce qu'attendaient les quelque 2 500 fans de la Rockhal, bien décidés à lui rendre la pareille. Vincent Lescaut

«Ça m'a bouleversé», explique ce fervent catholique. «Ça veut dire qu'il y a de la lumière chez tout le monde les amis, il y a du bon en chacun et je suis sûr qu'il ne m'a pas reconnu, il ne savait pas que c'était un chanteur, il a juste vu un humain et il s'est mis à regretter son geste». Et de conclure: «C'est un peu de lumière, et dès qu'on a un peu de lumière on la partage».

Vianney ne serait pas Vianney sans une pointe d'humour: «Fermez vos voitures quand même c'est important», sourit-il. «Et bien sûr le bébé va bien! Je gardais un œil sur sa porte, mais visiblement ce monsieur s’est introduit par l’autre côté du véhicule, discrètement...», a-t-il ajouté en commentaires.