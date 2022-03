En France : Un homosexuel passé à tabac devant la caméra

Un reportage d'«Envoyé Spécial» montre l'agression d'un jeune homosexuel dans une banlieue française. Une scène particulièrement violente.

Alors qu'il était venu distribuer des tracts contre l'homophobie avec un autre militant, Lyès et son ami ont d'abord été encerclés et menacés. S'ils ont finalement réussi à s'extirper, Lyès a ensuite été violemment frappé au nez, au torse, et au bassin, devant les journalistes. Il a ensuite subi une crise d'asthme.