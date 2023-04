Un hôpital de Pékin ravagé par un incendie: 29 morts

La police municipale a pour sa part annoncé l’arrestation de 12 personnes, dont le directeur de l’hôpital et des employés de l’entreprise chargée de travaux de rénovation dans le bâtiment. Mercredi matin, une forte présence policière était toujours visible autour de l’établissement, tentant de décourager les groupes de passants qui observent et filment avec leurs téléphones, ont constaté des journalistes de l’AFP.

L’entrée principale du bâtiment semblait quasi intacte de l’extérieur, mais des images de l’intérieur publiées par le média économique Caixin montrent des lits entièrement calcinés et des murs noircis. Sur une façade du complexe hospitalier, on aperçoit des fenêtres et des murs brunis par la suie, ainsi qu’une vitre cassée. L’alerte sur un départ de feu à l’hôpital Changfeng, dans le district de Fengtai, a été donnée mardi peu avant 13 h 00 (05 h 00 GMT). Le sinistre a pu être éteint une demi-heure plus tard, tandis que les secours ont évacué 71 patients dans les deux heures qui ont suivi, selon le journal officiel Quotidien de Pékin.