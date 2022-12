Décès suspects : Un hôpital des Vosges bientôt visé par une 5e plainte

«Incohérences»

Le 8 décembre 2018, Silvio Zanin reçoit lui aussi un appel du même hôpital: sa femme Claudette, 51 ans, vient de mourir après avoir été admise trois jours plus tôt pour de violentes douleurs au ventre – on lui diagnostiquera une «pancréatite aiguë». «Je me suis retrouvé seul avec ma femme décédée. Un médecin arrive, il me dit: «Je ne connais pas le cas, je vous présente mes condoléances», et puis il est parti… Et après, plus rien», se souvient ce formateur hygiène de 57 ans. Lui non plus ne sait toujours pas, quatre ans après, pourquoi son épouse est décédée: «On n’a pas de réponse sur ce qui s’est passé».