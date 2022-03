Guerre en Ukraine : Un hôpital pour enfants bombardé par les Russes

Un hôpital pédiatrique de Marioupol, port assiégé du sud-est de l'Ukraine, a été détruit mercredi par des bombardements russes, a annoncé un responsable régional, Pavlo Kirilenko, sans préciser s'il y avait des morts.

Dix-sept adultes ont été blessés mercredi dans le bombardement par l'armée russe d'un hôpital pédiatrique à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine, a annoncé un responsable régional, Pavlo Kirilenko. «Il y a 17 blessés confirmés parmi le personnel hospitalier», a-t-il indiqué à la télévision ukrainienne, précisant qu'«il n'y avait aucun enfant» parmi les blessés et «aucun mort», selon un premier bilan.

Quelques minutes plus tôt, le maire de Marioupol avait écrit sur sa page Facebook: «Tout a été détruit lors d'un raid aérien de l'aviation russe au-dessus de Marioupol. À l'instant». Sur une vidéo publiée par la présidence ukrainienne, on peut apercevoir de l'intérieur des bâtiments soufflés, des débris, des feuilles de papier et des bouts de verre jonchant le sol.