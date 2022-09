Meuse : Un humanitaire verdunois tué à Madagascar

Bernard Robert, un humanitaire originaire de Verdun (Meuse), a été victime d’un meurtre, le 31 août dernier, vers 2h du matin à son domicile d’Amboay, dans le district d’Ambositra à Madagascar, rapportent Le Monde et le site malgache Kool Saina.

Six hommes armés se seraient introduits au domicile de l'homme de 75 ans, où il habitait avec des colocataires. Ils lui auraient réclamé de l’argent, ce qu'il aurait refusé. Il aurait alors reçu un tir à bout portant à la poitrine et un coup de hache à la tête. La victime aurait succombé ensuite à ses blessures.

Bernard Robert, électricien de l’entreprise Robert Luminaires, bien connu à Verdun, était président de l’Amifama, Amitié Fanantenana Madagasikara, une association meusienne partenaire d’Alliances et Missions médicales, note de son côté Le Républicain Lorrain. Il contribuait à des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures. Son corps a été transféré à Antananarivo et doit être rapatrié en Meuse.