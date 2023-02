Frontière Pologne-Bélarus : Un immense bouchon de 40 km avec 1 900 camions

La Pologne a fermé soudainement, le 10 février, l'un de ses deux points de passage frontaliers cargo avec le Bélarus, à Bobrowniki. Varsovie a justifié cette mesure par la défense de la «sécurité de l'Etat» en raison des «tensions croissantes» avec le Bélarus. Minsk a dénoncé cette mesure comme étant «unilatérale» et «inhumaine» et décidé qu'en réponse les camions polonais de transport de marchandises ne pourront plus entrer et sortir du Bélarus que via leur frontière commune et non plus par d'autres points de passage, notamment en Lituanie ou Lettonie.