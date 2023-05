Australie: Un immeuble de sept étages en feu à Sydney

L'incendie est impressionnant et se propage à d'autres immeubles voisins.

Vingt camions de pompiers et plus d'une centaine de soldats du feu sont mobilisés pour «contenir et éteindre l'incendie» du bâtiment situé Randle Street, près de la gare centrale de Sydney, ont fait savoir les services d'urgence. Au moins un véhicule à proximité a été détruit dans l'incendie, ont-ils ajouté.