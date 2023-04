Immeuble effondré: «Une dizaine de personnes» pourraient être sous les décombres à Marseille

Un immeuble d’habitation de quatre étages s’est effondré dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre de Marseille, mais un incendie empêche les secours d’aller à la recherche d’éventuelles victimes, a indiqué le maire de la deuxième ville de France. «Cette nuit à 0h40 a eu lieu l’effondrement d’un immeuble au 17 rue de Tivoli entraînant dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19 rue de Tivoli», a déclaré l’élu à des journalistes sur place. «Il y a en ce moment un incendie dans les décombres du 17, cet incendie nous empêche d’envoyer les chiens et les équipes à la recherche des éventuelles victimes qui seraient sous les décombres», a-t-il ajouté.

Entre quatre et une dizaine de personnes pourraient être sous les décombres de l'immeuble, a déclaré vers 12h le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Quatre personnes y sont de façon «certaine» et «une dizaine pourraient être là», a déclaré le ministre, venu dans la deuxième ville de France soutenir les habitants et la centaine de pompiers à pied d'oeuvre.