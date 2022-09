A Paris: Un immeuble vendu sur les Champs-Elysées pour un montant «record»

À Paris : Un immeuble vendu sur les Champs-Elysées pour un montant «record»

Le gestionnaire d'actifs Groupama Immobilier a annoncé, lundi, avoir vendu un immeuble sur l'avenue des Champs-Elysées à un fonds d'investissement pour un montant «record».

Le gestionnaire d'actifs Groupama Immobilier a annoncé, lundi, avoir vendu un immeuble sur l'avenue des Champs-Elysées à un fonds d'investissement pour un montant «record». Le montant précis de la transaction n'a pas été communiqué mais constitue un record sur l'artère, plus que les 613 millions d'euros de la vente du siège de Nike en 2019, selon Groupama Immobilier.

Situé au 150 de l'avenue parisienne, tout près de l'Arc de triomphe, l'immeuble de 17 800 mètres carrés avait été acquis en 2009 par la filiale de l'assureur, qui l'a restructuré pour y mener notamment un projet hôtelier. Groupama Immobilier a réalisé une plus-value nette de plus de 400 millions d'euros, indique le groupe. L'acquéreur, le fonds d'investissement Cheval Paris, est contrôlé par le fonds Mimco Asset Management. Au total, l'investisseur devrait débourser environ 800 millions d'euros travaux compris, a précisé une source ayant connaissance du dossier.

«Pouvoir d'attractivité»

«On a plusieurs moteurs sociaux, économiques, démographiques, qui plaident pour que les Champs-Elysées retrouvent leur pouvoir d'attractivité et leur caractère emblématique», a déclaré à l' AFP Eric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier. La mairie de Paris a lancé un plan de rafraîchissement de l'emblématique avenue, aujourd'hui plus fréquentée par les touristes étrangers et clients des boutiques de luxe que par les Parisiens.

D'ici aux Jeux olympiques de 2024, la place de l'Etoile autour de l'Arc de Triomphe doit voir la circulation automobile réduite, et il est prévu que les jardins autour de la place de la Concorde, à l'autre extrémité de l'avenue, soient rendus plus accueillants. Le mobilier urbain et les terrasses doivent également bénéficier d'un coup de jeune.

«Ce que prouve cette transaction, c'est que ça marche, et on est un certain nombre d'investisseurs et de développeurs à croire en cette transformation des Champs-Elysées», a ajouté Eric Donnet.